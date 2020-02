Descobreixen una senyal de ràdio repetitiva d'una altra galàxia

Evidència d'una ràpida explosió de ràdio -les enigmàtiques FRB- amb un cicle constant de 16 dies, ha estat recollida per un equip de científics espacials que treballen al Canadà. Les ràfegues de ràdio ràpides (FRB) són, com el seu nom l'indica, ràfegues curtes d'emissions de ràdio que són detectades pels dispositius que escolten senyals de l'espai exterior.

Apareixen a l'atzar durant un període de temps molt curt, la qual cosa els fa difícils de trobar i molt difícils d'estudiar. Un es va observar per primera vegada en 2007; des de llavors, s'han observat d'altres, però només 10 d'ells s'han repetit. En aquest nou esforç, els investigadors han observat el primer exemple d'un FRB repetitiu, que es repeteix en un cicle constant.

Malgrat un gran esforç, els científics no coneixen la font dels FRB i han estat desenvolupant teories, alguns suggereixen que podrien no ser més que el soroll creat quan dues estrelles xoquen. Alguns han suggerit que són missatges de llunyanes civilitzacions avançades.

En aquest nou treball, publicat en arXiv, els investigadors estaven estudiant dades del radiotelescopi utilitzat pel Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Quan van veure el FRB, van rastrejar 400 observacions realitzades amb el telescopi i van determinar que el FRB es repetia en un patró constant de 16 dies. Es va observar que els senyals de FRB arribaven aproximadament una vegada per hora durant quatre dies i després cessen sobtadament, només per a començar de nou 16 dies després.

El patró repetitiu suggereix que la font podria ser un cos celeste d'algun tipus que orbita al voltant d'una estrella o un altre cos. En aquest escenari, els senyals cessarien quan siguin obstruïdes per l'altre cos. Però això encara no explica com un cos celeste podria enviar senyals de manera regular. Una altra possibilitat és que els vents estel·lars podrien augmentar o bloquejar alternativament els senyals d'un cos darrere d'ells. O podria ser que la font és un cos celeste que està girant.

Els investigadors van rastrejar la font del FRB fins a una galàxia espiral a uns 500 milions d'anys llum de distància. Suggereixen que la tecnologia futura podria determinar quin dels objectes en la galàxia està enviant els FRB i tal vegada revelar com ho està fent.