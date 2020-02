Explota una carta bomba a les oficines d'ING a Amsterdam

Una carta bomba ha explotat aquest dijous a les oficines del banc ING a Amsterdam, Holanda, en el marc d'un conjunt d'atemptats que suma quatre artefactes explosius en només dos dies: aquest dijous també s'ha localitzat a Utrecht un altre artefacte, que s'ha desactivat abans que pogués explotar, mentre que dimecres dos incidents semblants van tenir lloc a Amsterdam i a Kerkrade. Segons els mitjans holandesos, les cartes reclamen un pagament de diners en bitcoins.

En el cas d'aquest dijous a ING, la policia ha confirmat a Twitter l'explosió de l'última carta en un edifici d'oficines al carrer Bijlmerdreef. L'incident ha tingut lloc a la seu del banc, quan un treballador ha obert el paquet, segons unes fonts que ha citat la cadena estatal NOS.

Una persona ha estat atesa per inhalació de fum, relata la policia, que ha confirmat que una ambulància s'hi ha desplaçat com a mesura de precaució, així com un equip d'experts en explosius per analitzar el material.