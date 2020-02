Iceta veu en reformar el Codi Penal una fórmula perquè els líders independentistes surtin de la presó

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat que la reforma del Codi Penal podria ser una fórmula perquè els líders independentistes surtin de la presó tenint en compte que es pot aplicar retroactivament. En una entrevista a Ràdio 4, ha defensat que la reforma "té tot el sentit" perquè l'origen del delicte de rebel·lió i sedició és de "cop d'estat" i , segons ha afegit, no encaixa amb el que va passar. Iceta també ha argumentat que no ha anat a visitar els polítics presos perquè es vol "utilitzar políticament" i interpretar-ho com que el PSC està demanat perdó pel 155. "No caure en aquest parany", ha afegit. Així mateix, ha considerat que la figura del mediador no és necessària i que seria "començar el diàleg amb una desconfiança".

Iceta ha explicat que hi ha molta gent treballant en la reforma del Codi Penal però també ha avisat que no serà una "cosa immediata" ja que, segons ha apuntat, per molt ràpid que es vulgui anar es necessita un mínim de sis mesos. Així mateix, ha recordat que cal el suport de la majoria del Congrés i, per tant, que sense ERC no tirarà endavant la reforma.

Pel que fa a les crítiques del president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, que retreu a Iceta "falta d'humanitat" per no haver anat a visitar els líders independentistes presos, el líder dels socialistes ha explicat que no hi ha anat perquè és primer secretari del partit i no vol que es pugui dir que està aprofitant el càrrec per "avalar una determinada conducta". "El perdono", ha dit referint-se als retrets de Sabrià.

"Tenen tant interès que hi vagi, es veu tan obvi que ho volen utilitzar políticament. És massa obvi per no caure en aquest parany. Es tant com dir que el PSC està demanant perdó pel 155 i que per això els anem a veure", ha argumentat.

Per a Iceta, una cosa és considerar que la pena no s'ajusta prou al que ha passat com defensa el PSC i una altra cosa diferent és el que defensen els independentistes: "amnistia i que tothom els vagi a veure per demanar-los perdó"

Segons Iceta, els líders independentistes es van equivocar i van enganyar la gent i ara no es poden fer "gestos polítics que tendeixin a disminuir la seva responsabilitat".

Iceta també ha negat que siguin "presos polítics" i ha argumentat que en cap país del món els presos polítics van al Parlament a donar explicacions o fan entrevistes.

Pel que fa a la figura del mediador que reclama el president de la Generalitat, Quim Torra, el líder dels socialistes catalans considera que no és necessària i que no cal en una reunió entre governs. Així mateix, ha recordat que en l'acord d'investidura PSOE-ERC no es contempla aquesta figura i ha confiat que el mediador no sigui un obstacle per començar el diàleg.

"Seria com començar amb una desconfiança i llavors potser no val la pena ni començar. Hem signat un acord i complirem aquest acord. Si algú el vol canvia, la responsabilitat és seva, no nostra", ha conclòs.