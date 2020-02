L'alcaldessa de Vic es disculpa per vincular «l'aspecte físic o el nom» a la catalanitat

junts per catalunya

Anna Erra junts per catalunya

L'alcaldessa de Vic, Anna Erra (JxCat), va demanar disculpes ahir «a qui hagi pogut molestar» per assegurar al Parlament que hi ha persones que no semblen catalanes «pel seu aspecte físic o pel seu nom».

En un missatge a Twitter, Erra va lamentar la seva intervenció al ple d'ahir, i va afirmar que s'han mal interpretat les seves paraules. L'alcaldessa va afegir que l'avala la seva trajectòria política, i va subratllar que «sempre» ha treballat i treballarà per la integració i la cohesió social. Cs va registrar una proposta de resolució que busca que la cambra reprovi la diputada de JxCat.

Erra va fer aquesta manifestació en preguntar a la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, sobre la campanya «No em canviïs la llengua», que pretén evitar que els catalanoparlants utilitzin el castellà en comptes del català quan dubtin sobre la llengua habitual d'una altra persona. Cs considera «racistes i supremacistes» aquestes paraules i vol que el Parlament reprovi tant Erra com Vilallonga, a qui acusa d'haver emprat l'expressió «raça catalana» en un acte públic.

Per la seva part, els socialistes osonencs van expressar el rebuig «total» a les declaracions que va fer ahir al Parlament l'alcaldessa de Vic i diputada, Anna Erra.

En un comunicat, els socialistes titllen de «discriminatori» el fet que Erra, en el marc d'una pregunta a la consellera de cultura sobre la campanya «No em canviïs la llengua», hagi manifestat que cal conscienciar els catalanoparlants perquè utilitzin el català en comptes del castellà quan dubten sobre la llengua habitual d'una altra persona. Segons el PSC, les paraules d'Erra són «supremacistes» i no ajuden a la convivència dels catalans. El grup local de Vic va avançar que presentarà una moció al ple municipal perquè l'alcaldessa rectifiqui.

La presidenta del grup dels comuns, Jéssica Albiach, va advertir que obrir el debat sobre «qui sembla o no català és desconèixer que Catalunya és diversa i mestissa», i va afegir: «És un discurs racista del qual tothom s'hauria de desmarcar».