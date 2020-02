Mas d'Enric acorda que Forcadell pugui sortir tres dies entre setmana

La Junta de Tractament del Centre Penitenciari Mas d'Enric va acordar ahir que l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell pugui sortir de la presó tres dies entre setmana per fer tasques de voluntariat i tenir cura d'un familiar d'edat avançada. Segons va informar la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, la junta ha decidit aplicar a Foracell l'article 100.2 del reglament penitenciar, que els presos classificats en segon grau poden demanar. Lledoners també va aplicar aquest article la setmana passada a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. L'expresidenta del Parlament podrà sortir fora de la presó 9 hores al dia, inclòs el temps de desplaçament.

Els classificats en segon grau tenen diverses opcions per sortir a fer activitats fora de la presó. Una d'elles és la de l'article 100.2 del règim penitenciari, que permet sortir durant unes hores per fer un programa específic o per anar a treballar. També permet poder fer sortides de cap de setmana.

La junta de tractament el pot aplicar per decisió executiva, és a dir, de forma immediata sense que calgui l'aval previ del jutge. En tot cas, es fa una comunicació obligatòria al jutjat de vigilància penitenciària i aquest n'informa a la fiscalia, perquè pugui expressar la seva opinió. Posteriorment, el jutjat decideix si ratifica o tomba l'aplicació del 100.2. Encara que la fiscalia pot recórrer la decisió del jutjat, el recurs no en paralitza l'aplicació. L'última instància judicial, en el cas de Forcadell, és l'Audiència de Tarragona.

Segons la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, hi ha 405 interns a l'any a qui s'aplica l'article 100.2 per decisió de les juntes de tractament de les presons.