Mor el periodista Jorge Arandes, exidrector de TVE Catalunya

El periodista Jorge Arandes, qui va ser director de TVE Catalunya i de Ràdio Nacional d'Espanya (RNE), ha mort aquest dijous als 91 anys. Després d'una primera època a RNE, es va incorporar a TVE el 1960 amb el concurs 'Gane su viaje' i més endavant amb el programa 'Canciones para su recuerdo'. Va ser nomenat director de RNE i delegat de TVE a Barcelona el 1964, i durant el seu mandat es va crear l'emissora en català de RNE, Ràdio 4. Va ser un dels creadors del programa 'Protagonistas' de Luis del Olmo. Posteriorment, va ser nomenat director de TVE en Catalunya el 1978 i més tard cap de programes de Ràdio Nacional. Durant la seva trajectòria va rebre reconeixements com el Premi Ondas, el Premi Nacional de Radiodifusió i l'Antena d'Or.

Nascut a Barcelona el 1929, va debutar el 1947 a Ràdio Miramar. Es va especialitzar en programes musicals, i el 1949 va presentar amb Federico Gallo el programa 'Fantasía' de RNE a Catalunya, convertint-se en una de les primeres veus de l'emissora a Barcelona.

El director de RTVE Catalunya, Carles González, ha definit Arandes com "tot un emblema" per a Ràdio Televisió Espanyola, "un històric i una referència". "La ràdio plora per ell", ha dit a través de Twitter aquest dijous, Dia Mundial de la Ràdio.