El Parlament aprova tramitar els Pressupostos amb l'aval dels comuns

El ple del Parlament va donar llum verd ahir a la tramitació dels Pressupostos de la Generalitat del 2020 amb el suport dels comuns, a més dels grups de govern (JxCat i ERC), en rebutjar les esmenes a la totalitat presentades per Cs, PSC-Units, CUP i el PP.

Els Pressupostos seguiran la seva tramitació a les comissions de Parlament, després d'haver superat el debat a la totalitat i quedar fixada ja la previsió d'ingressos, la despesa social màxim i la distribució per seccions.

Aquests Pressupostos, i la cor-responent llei d'acompanyament mesures fiscals, financeres, administratives i de el sector públic), van rebre l'aval del Parlament, després que fossin consensuats entre el Govern i Catalunya en Comú-Podem, i, un cop tramitats en comissió, tornaran al ple per a la seva aprovació definitiva.

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va destacar dels Pressupostos que «reforcen l'estat de benestar», amb un increment de la despesa corrent de 3.070 milions d'euros, però sense incórrer en dèficit, i «superant l'etapa d'austeritat».

Els comptes de la Generalitat per al 2020 preveuen una despesa corrent dels departaments de 25.100 milions d'euros, amb uns ingressos que arribaran als 26.800 milions, fet que implica un augment de 4.174 milions. També inclouen una reforma fiscal, concretada en la llei d'acompanyament, que permet recaptar gairebé 543 milions d'euros, a partir de la rebaixa de l'IRPF per a les rendes més baixes i un increment per a les més elevades, així com en eliminar algunes bonificacions de l'impost de successions, a més de crear nous impostos ambientals i incrementar la taxa turística.

Segons Aragonès, els Pressupostos posen fi «a l'etapa d'austeritat i retallades», dibuixen un escenari en què «l'economia catalana encadena sis anys de creixement», i hi ha la possibilitat de «reforçar l'estat de benestar» i «la justícia social».

El president de la Generalitat, Quim Torra, va explicar que els Pressupostos ofereixen «una mirada llarga que permetrà corregir desequilibris futurs», i va celebrar que Catalunya tanqui el 2019 amb un creixement del PIB del 2%, que s'hagin creat 18.000 empreses i que la taxa d'atur sigui la més baixa en molts anys.



«Revertir les retallades»

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, va puntualitzar que si la seva formació dona suport als Pressupostos és per millorar les condicions de vida dels catalans i «no com un aval a la pèssima gestió de la Generalitat» i, després de recalcar que els nous comptes «reverteixen les retallades» de la crisi, va reclamar al PSC que «deixi la política de trinxeres» i «l'electoralisme» i actuï amb responsabilitat.

Per part dels grups amb esmenes a la totalitat, Ciutadans va considerar que el Govern vol «posar fronteres a la solidaritat», mentre que el PSC va lamentar que l'Executiu català no hagi volgut negociar els Pressupostos amb el seu partit.

La CUP va criticar que es prioritzi el dèficit a les polítiques socials imposat per l'Estat i la UE, mentre que el PP va qüestionar la utilitat d'incrementar alguns impostos.