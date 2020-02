Sánchez qualifica Guaidó de «líder de l'oposició» i defensa Ábalos

Un any després de reconèixer Juan Guaidó com a «president encarregat» de Veneçuela, el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, el va qualificar de «líder de l'oposició», al mateix temps que va defensar el ministre de Transports, José Luis Ábalos, per evitar una «crisi diplomàtica» en reunir-se a Barajas amb la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez.

La trobada d'Ábalos i Rodríguez a l'aeroport de Madrid va centrar la primera sessió de control al Govern amb fins a sis preguntes de l'oposició, una a Sánchez, tres a Ábalos, una al titular d'Interior, Fernando García Marlaska, i una altra més a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.

A més, el ministre de Transports es va sotmetre a una interpel·lació del PP per un incident que l'oposició considera que «ha lesionat greument la credibilitat d'Espanya» tant a Amèrica Llatina com a Europa en mostrar-se com una «aliada d'una dictadura», com va assegurar la portaveu parlamentària del PP, Cayetana Álvarez de Toledo.

La consideració sobre si el pas de Delcy Rodríguez per Barajas va suposar o no una vulneració de les sancions imposades per la UE a mandataris del règim de Nicolás Maduro va ser l'eix de l'enfrontament parlamentari, a més de constituir la raó per la qual l'oposició va demanar la dimissió del ministre, en ocasions a crits a l'hemicicle.

Així, el president de Vox, Santiago Abascal, va exigir a Sánchez que assumeixi responsabilitats per la trobada d'Ábalos amb la vicepresidenta d'una «narcodictadura» i impedir la seva detenció. «Això és molt fàcil. Si va donar vostè l'ordre, dimiteixi, si la va donar el seu vicepresident, que és el delegat de Maduro, dimiteixin tots dos; si el senyor Ábalos va actuar per lliure, millor que se'n vagi, i si l'ordre la va donar Maduro a tots vostès, poden marxar tots junts», va reclamar.

Va ser en la seva resposta quan Sánchez va destacar la bona feina d'Ábalos i es va referir a Guaidó com a «líder de l'oposició», en la línia del que va afirmar el passat mes de gener el secretari general de Podem i vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias. Una al·lusió que va ser immediatament criticada tant pel president de PP, Pablo Casado, com per Álvarez de Toledo, que va exigir al president una rectificació pública. «Deixar de reconèixer Guaidó com a president encarregat», va destacar la portaveu popular, és «assumir en seu parlamentària el llenguatge de Pablo Iglesias, José Luis Rodríguez Zapatero o del chavisme». Segons la seva opinió, no reconèixer la posició de Guaidó com a president encarregat suposa «una involució democràtica, deletèria i desoladora» per als espanyols i per als veneçolans.

La resposta va arribar de la mà d'Ábalos, que va deixar clar que «el Govern continua reconeixent i donant suport al president encarregat Guaidó, a qui va rebre la ministra d'Afers Exteriors fa escassos dies». El ministre també va destacar que la posició de Govern és de suport a una negociació entre veneçolans i la convocatòria d'eleccions, i que amb aquesta finalitat està disposat a desplegar «tots els esforços».

En defensa del ministre de Transports va sortir el president de Govern, que va assegurar que Ábalos «va complir amb el seu deure» en evitar una crisi diplomàtica i va defensar les relacions del seu Govern amb Guaidó. Prova d'aquestes bones relacions, va explicar Sánchez, és que el mateix Guaidó ha reconegut que té les «millors relacions amb Espanya» i que «seguirà insistint en treballar amb tots».



L'aclariment de Guaidó

Per part seva, Guaidó va reiterar que Sánchez el reconeix com a mandatari encarregat del país caribeny i va recordar que va ser el primer d'Europa a fer-ho. Sánchez «va ser el primer que em va reconèixer com a president i ho ha ratificat en un tuit fa uns minuts el partit al qual representa», va assegurar el president de l'Assemblea Nacional.