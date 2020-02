El Tribunal Europeu de Drets Humans exculpa ara Espanya de dues «devolucions en calent» a la tanca de Melilla

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha exculpat Espanya de dues "devolucions en calent" a la tanca de Melilla. L'alt tribunal d'Estrasburg va condemnar l'Estat l'octubre del 2017, però el govern de Mariano Rajoy va recórrer el cas a la sala gran de la institució, que ara li ha donat la raó. Aquesta màxima instància ha conclòs que no es van violar els drets fonamentals de dos ciutadans de Mali i Costa d'Ivori que la Guàrdia Civil va retornar al Marroc després de saltar la tanca de Melilla sense identificar-los. El TDEH considera que tots dos "no van utilitzar les vies d'entrada oficial que existien per entrar al territori espanyol legalment" i, per això, creu que les devolucions van ser "conseqüència de la seva conducta".

Els dos afectats van denunciar al TEDH el 2015 la irregularitat d'aquesta expulsió col·lectiva per part de les autoritats espanyoles. El 3 d'octubre del 2017, el TEDH de manera unànime els hi va donar la raó argumentant que el Conveni Europeu de Drets Humans prohibeix les expulsions col·lectives d'estrangers. Així, els estats estan obligats a identificar les persones que trepitgen el seu territori i proporcionar assistència legal per tal de garantir que potencials refugiats puguin sol·licitar protecció internacional.

Poc després, però, el govern de Mariano Rajoy va recórrer la decisió exigint que la sala gran del TEDH examinés el cas.



Argumentació de la sala

La sala gran del TEDH constata que Espanya va establir el 2014 una oficina per registrar peticions de refugiats a Beni Enzar, una localitat marroquina fronterera amb Melilla. Aquell any només es van presentar sis sol·licituds d'asil.

El TEDH no veu motius per dubtar que existia "una possibilitat real" per fer aquestes sol·licituds i que "només el fet" que se'n presentessin poques no significa que l'estat espanyol no proporcionés un accés "efectiu" a la seva oficina d'asil al Marroc.

Els dos afectats van declarar al judici oral a Estrasburg que van intentar accedir a l'oficina de Beni Enzar, però que van ser "perseguits per policies marroquins". Tot i això, la sala gran no va quedar convençuda que els afectats tinguessin suficients motius per no utilitzar aquesta oficina per entrar legalment a Espanya.

"No van utilitzar els procediments legals existents per accedir lícitament al territori espanyol", conclou la sentència.

Amb tot, el TEDH remarca que aquesta sentència "no qüestiona l'ampli consens internacional" que els estats han de complir amb el principi de "no-devolució". Aquest principi del dret internacional garanteix que cap estat pot retornar a ningú al seu país d'origen quan hi ha motius suficients per creure que la seva vida pot estar en perill.