500 tractors col·lapsen Lleida en la manifestació més multitudinària del sector agrícola

Més de 450 tractors i unes 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, han col·lapsat el centre de Lleida en la manifestació unitària del sector agrícola més multitudinària que es recorda a la ciutat. Els convocants han posat de manifest el "crit d'emergència" del món rural cap a les administracions per tal que passin de les paraules als fets. Demanen revertir la greu crisi de preus que fa més de 5 anys que s'arrossega i que es puguin salvar les explotacions. També han exigit que s'inverteixi en tots els sectors de l'agricultura perquè les pèrdues no només són en la fruita dolça i han reclamant sancions als mercats que no respectin els preus justos. Municipis de Ponent també s'han sumat a la protesta per evitar el despoblament rural.

La mobilització ha arrencat a primera hora del matí amb la sortida de tractors de diferents municipis de les terres de Ponent. S'han agrupat en cinc columnes que pels volts de les nou del matí han entrat a la ciutat de Lleida per diferents accessos. Les columnes han confluït totes a l'alçada del Pont Vell, i els tractors han quedat aparcats entre la rambla Ferran, l'avinguda Madrid i els carrers del voltant.

Ezquerra ha apel·lat a la unitat del sector per aconseguir "objectius clars" i ha demanat a la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, una reunió amb el president Quim Torra en una visita que tindrà lloc al setmana que ve a Lleida. Ezquerra ha afegit que els ajuntaments han volgut "elevar el crit d'auxili" dels pagesos després de 5 anys de crisi de preus i ha assegurat que estan preocupats pel relleu generacional i la viabilitat de les explotacions. En aquest sentit, ha demanat als governs català, espanyol i aragonès que es prenguin mesures per evitar aquesta "sagnia" i el cessament d'activitat al camp.