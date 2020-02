Aragonès aposta per «no allargar en excés» una legislatura que necessita un «reset» polític

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha apostat per "no allargar en excés una legislatura ja que en termes polítics s'ha de fer un cert reset". En una entrevista a la 'Cadena Ser', el també coordinador nacional d'ERC ha afegit que "s'han de tornar a repartir les cartes electoralment" però no s'ha pronunciat directament sobre si els comicis haurien de ser abans o després de l'estiu. Pel que fa a la figura del mediador que reclama el president de la Generalitat, Quim Torra, ha avisat que seria un "error" que l'independentisme no aprofités l'oportunitat del diàleg. "ERC no s'aixecarà mai de la taula del diàleg. Si no és possible millorar les condicions de l'acord ERC-PSOE, no podem dir que no hi ha diàleg", ha conclòs.

El vicepresident ha explicat que ha plantejat al president Torra que el més "raonable" és parlar de la data de les eleccions en el moment que s'acosti l'anunci i ha afegit que s'ha de fer "el més raonable i el que faciliti més la gestió del dia a dia".

"No allargar en excés una legislatura que és evident que en termes polítics s'ha de fer un cert reset. Tornar a començar i tornar a repartir les cartes i que serveixi per arribar a consensos amplis a Catalunya", ha afegit.

Preguntat pet si prefereix les eleccions a la primavera o a l'octubre, Aragonès no ha volgut concretar i s'ha limitat a dir que ERC està preparada per "qualsevol escenari" i que les urnes no els fan por.



ERC no s'aixecarà mai de la taula del diàleg



El també coordinador nacional d'ERC ha insistit que no es pot desaprofitar l'oportunitat del diàleg encara que no s'accepti la figura del mediador que reivindica JxCat i el president Torra. "Si hi ha un mediador o un tercer que acompanyi, molt millor però en tot cas no podem desaprofitar l'oportunitat", ha insistit.

De fet, ha recordat que l'acord ERC-PSOE per a la investidura no inclou un mediador internacional. "Nosaltres no ens aixecarem mai de la taula del diàleg. Si hi ha condicions millors que l'acord que hem aconseguit, millor. Si algú pot millorar-les, tindrà el nostre reconeixement però si no és possible, no podem dir que ara no hi ha diàleg", ha defensat.

De tota manera, Aragonès s'ha mostrat convençut que al final el conjunt de l'independentisme no desaprofitarà l'oportunitat i avisat que si no seria una "decisió errònia".



Pressupostos de l'Estat



Sobre si ERC facilitarà els pressupostos de l'Estat, Aragonès ha avisat que no donaran cap "xec en blanc" i que el PSOE ha d'estar preparat per a una "negociació dura". Segons ha explicat Aragonès, primer cal que el PSOE compleixi amb la taula de negociació entre governs i que es posi en marxa. Llavors, ERC estarà disposada a parlar dels comptes estatals, però també ha afegit que no només s'han de negociar qüestions relacionades amb Catalunya sinó que també hi ha temes "fonamentals" pels ciutadans com el model de pensions i de la seguretat social.



Cancel·lació del MWC



Pel que fa a la cancel·lació del MWC, Aragonès creu que no està justificada des d'un punt de vista de la capacitat del sistema de salut català que, segons ha defensat, està preparat per donar resposta al coronavirus. Segons Aragonès, "hi ha hagut més una epidèmia de la por que no una epidèmia sanitària" i ha afegit que la decisió de la GSMA és una "mala notícia".

Aragonès ha volgut deixar clar que "no hi ha cap dubte" que l'edició del Mobile World Congress del 2021 se celebrarà a Barcelona i ha assegurat que l'organització mai ha traslladat al Govern que tingui dubtes sobre continuar a la capital catalana.