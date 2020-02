Cuixart torna a la feina i diu que seguirà treballant per «l'amnistia i la llibertat»

Jordi Cuixart va apostar ahir per seguir treballant per «l'amnistia i la llibertat» i va agrair als seus empleats el suport que li han transmès en els darrers dos anys i l'esforç que han fet garantir la supervivència de l'empresa Aranow, de la qual és propietari. «Hem demostrat que som un equip», va apuntar el president d'Òmnium visiblement emocionat davant una vintena de treballadors. «Hem mantingut els llocs de treball sense renunciar a ser el que som», va destacar.

Cuixart va sortir ahir de la presó fent ús, per primer cop, de l'article 100.2 que la Junta de Tractament de Lledoners va aplicar-li el 6 de febrer. Es tracta d'un permís que els presos classificats en segon grau poden demanar per anar a treballar i fer voluntariat.

El president d'Òmnium Cultural va arribar a l'empresa de la qual és president i fundador, Aranow, ubicada a Sentmenat, al voltant d'un 1/4 de 10 del matí. Una vintena de treballadors van rebre'l amb aplaudiments i abraçades. «Us vaig dir que tornaria i he tornat», va expressar Cuixart molt emocionat. «Gràcies per la feinada que heu fet aquests dos anys i tres mesos, ha estat molt potent poder-me sentir tan acompanyat per tots vosaltres», va afegir.

El líder independentista va recordar als seus empleats que són «un equip» i va dir que han fet el que havien de fer. «Hem pogut mantenir tots els llocs de treball sense renunciar a ser el que som, gent que ens llevem cada dia per fer un món una mica millor», va afirmar. Per tot plegat va apostar per «seguir treballant per la llibertat i l'amnistia».

Cuixart va acabar el seu discurs amb un toc d'humor i va enviar la plantilla a treballar: «Tothom cap a dintre a fer màquines!», va comentar.



La primera vegada

Aquest és el primer cop que Cuixart surt de la presó fent ús de l'article 100.2 del règim penitenciari. Es tracta d'un permís al qual poden optar els presos classificats en segon grau per fer un programa específic o per anar a treballar. També permet poder fer sortides de cap de setmana, pròpies del tercer grau.

La Junta de Tractament de Lledoners va concedir aquest permís a Cuixart el 6 de febrer. El president d'Òmnium podrà sortir 9,5 hores cada dia de dilluns a divendres per anar a treballar i fer dues hores de voluntariat en una entitat. A la nit i el cap de setmana haurà de tornar a la presó.

Cuixart ja ha complert una quarta part de la condemna i ja ha gaudit d'un permís de 48 hores aprovat pels serveis de classificació del departament de Justícia.

A més, està pendent per poder gaudir d'un altre permís de 72 hores, que requereix autorització judicial, i al qual la fiscalia s'hi ha oposat, però que finalment se li ha concedit.

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, va recordar que el president de l'entitat, Jordi Cuixart, «no està en llibertat» i que haurà de tornar a la presó de Lledoners a dormir. «No està en llibertat, cada dia haurà de tornar i dormir a la presó. No podrà estar amb la seva família i els seus fills, no podrà fer el que vulgui, no podrà exercir en llibertat d'empresari o de president d'Òmnium», va lamentar en declaracions als mitjans.

D'altra banda, ahir la Junta de Tractament de la presó de Lledoners va acordar concedir a l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, l'article 100.2 per treballar. Segons va informar la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Forn podrà sortir del centre penitenciari durant 12, 5 hores al dia els cinc dies de la setmana.

Per la seva banda, les mateixes fonts van informar que la Junta de Tractament del Centre Penitenciari de Puig de les Basses també ha concedit aquest permís a l'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, a qui se li permetrà sortir tres dies a la setmana durant 8 hores al dia per tenir cura d'un familiar d'edat avançada.

La setmana passada, la Junta de Tractament de Lledoners ja va acordar l'aplicació d'aquest article a Jordi Sànchez, per fer voluntariat, que podrà sortir tres dies entre setmana durant onze hores.



405 interns amb el 100.2

Segons dades de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, hi ha 405 interns a l'any a qui s'aplica l'article 100.2 per decisió de les juntes de tractament de les presons. Aquestes estan formades per juristes, psicòlegs, treballadors i educadors socials, metges i mestres.

El 100.2 és una de les opcions que tenen els presos classificats en segon grau per poder sortir de la presó en programes específics o per anar a treballar. La junta de tractament el pot aplicar per decisió executiva, és a dir, de forma immediata sense que calgui l'aval previ del jutge.

En tot cas, es fa una comunicació obligatòria al jutjat de vigilància penitenciària i aquest n'informa la fiscalia, perquè pugui expressar la seva opinió. Posteriorment, el jutjat decideix si ratifica o tomba l'aplicació del 100.2. Encara que la fiscalia pot recórrer la decisió del jutjat, el recurs no en paralitza l'aplicació.