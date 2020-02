Denuncien amenaces d'alguns directors als alumnes que no volien fer les proves de competències bàsiques

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha denunciat que a alguns instituts, com el de Vallvera, de Salt, o el Rafael Campalans, d'Anglès, els equips directius han amenaçat als alumnes que es negaven a fer les proves de competències bàsiques amb no obtenir el títol de l'ESO. En un comunicat, l'organització assegura que també a un institut de Vilafranca s'ha cridat als militants de SEPC i d'Arran per intimidar-los i en altres instituts de Manresa i Barcelona, han rebut pressions i han confiscat el material que facilitava el SEPC per al boicot.

Segons el sindicat, a la majoria de centres on hi ha hagut aquests problemes, s'han amenaçat els estudiants amb suspendre assignatures i expulsions. Per això, el SEPC considera que s'ha fet una ''vulneració de drets'' dels estudiants i recorda que les proves de competències bàsiques no determinen la qualificació dels alumnes ni tampoc l'obtenció del títol de graduat.