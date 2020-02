Reobren el cas Marta del Castillo per investigar les pistes que ha aportat la família

Manifestació per exigir que es repeteixi el judici pel cas Marta del Castillo

Manifestació per exigir que es repeteixi el judici pel cas Marta del Castillo | EP

El jutjat d'instrucció número 4 de Sevilla ha decretat la reobertura de diligències prèvies del cas de Marta del Castillo i ha ordenat en una interlocutòria que s'investiguin les noves pistes que ha aportat la família de la jove, que va morir el 2009. En concret, reobre la causa judicial que es va arxivar l'any 2013 contra el germà de Miguel Carcaño, després que l'acusés de la mort de la jove.

Segons la interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press i ha remès el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA), l'objectiu és "comprovar-ne la veracitat" i si aquestes pistes proven "fets que poden ser conduents a esclarir el lloc on es troba el cos de la jove" o la possible participació de "terceres persones" en la seva mort.

En concret, divendres passat la família va sol·licitar al jutjat que reobrís les diligències contra Javier Delgado, germà de Miguel Carcaño, que va ser condemnat a 21 anys i tres mesos de presó, després que Delgado l'acusés de ser l'autor del crim.

Ara la família ha demanat que es reobrin aquestes diligències perquè ha reunit "indicis" que aquella versió de Carcaño "és veritat". Sobre aquesta qüestió, ha recordat que després que l'any 2017 ell s'entrevistés amb Carcaño a la presó d'Herrera de la Mancha on compleix condemna i el reu li proposés "mirar els papers de la hipoteca" de l'habitatge, la família de la víctima ha descobert que es van "falsificar" diversos documents com ara "nòmines, la vida laboral o declaracions de la renda" per aconseguir una hipoteca de 108.000 euros.