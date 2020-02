El TSJC suspèn la nova causa contra Torra mentre resol les seves recusacions

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès la tramitació de la causa oberta al president català, Quim Torra, per negar-se a retirar una pancarta de suport als polítics presos, en espera de resoldre la recusació que aquest ha plantejat contra els magistrats del cas.

En una providència, la sala civil i penal del TSJC acorda obrir una peça per resoldre l'incident de recusació plantejat per Torra contra els tres magistrats que van acordar investigar-lo per no fer cas de l'ordre de retirar els llaços, així com el que va ser designat instructor de la causa. El TSJC ha obert una segona investigació al president de la Generalitat –condemnat a un any i mig d'inhabilitació per negar-se a retirar els llaços grocs d'edificis públics en període electoral–, en aquest cas per no fer cas d'una ordre de l'alt tribunal català que l'instava a despenjar del Palau de la Generalitat una pancarta de suport als polítics presos, de manera permanent.

Mentre es resol l'incident de recusació, el TSJC ha suspès la tramitació de la causa contra Torra i ordena als tres magistrats abstenir-se de continuar tenint-ne coneixement.