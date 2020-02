Aragonès demana «que no s'allargui gaire» l'anunci de la data de les eleccions

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va recordar, ahir, en relació amb l'anunciada convocatòria de les eleccions catalanes, que és una potestat del president de la Generalitat decidir-la, tot i que «el raonable és que quan s'acosti» el període de temps per a la convocatòria, «la puguem acordar» entre JxCat i ERC. «No cal allargar gaire la data», va advertir en declaracions a la Cadena SER, perquè «hi ha la necessitat de fer un cert reset» després que siguin aprovats definitivament els Pressupostos de la Generalitat, cosa que previsiblement passarà la segona quinzena de març. Pel que fa a l'escenari electoral, va assegurar que ERC «està preparada», i que defensarà seguir avançant cap a la independència «amb un projecte de justícia social, com a partit independentista d'esquer-res que som».

En aquest context, va plantejar que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, sigui el candidat de la formació per a les eleccions autonòmiques a Catalunya malgrat la seva inhabilitació. «Pla A, Junqueras, i pla B, Junqueras», va dir.



Negociació amb Espanya

Sobre la negociació amb el Govern d'Espanya, Aragonès asseverava que «no serà la part catalana la que s'aixequi de la Taula de Negociació» entre governs, i es mostrava convençut, a més, que «l'independentisme no desaprofitarà aquesta oportunitat» per abordar el conflicte polític. En aquest context, el vicepresident va precisar que encara no hi ha data per a la celebració de la primera reunió de la Mesa de Negociació entre els governs de l'Estat i català, però que ell creu que serà aviat perquè «ha de ser dins del mes de febrer».

Per al vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, «és fonamental que es pugui parlar sobre el conflicte polític existent perquè no se n'ha parlat durant vuit anys».



No s'aixecaran de la taula

Subratlla, en aquest sentit, que el seu partit no utilitzarà la qüestió de si hi ha o no un mediador per retardar la Mesa, i afegeix que «si n'hi ha, doncs molt millor, però no cal desaprofitar l'oportunitat de parlar. Segons Aragonès, cal ser conscients que «no resoldrem el conflicte de la nit al dia, i encara que la part catalana posarà sobre la taula el referèndum d'autodeterminació i l'amnistia, això caldrà parlar-ho». Sobre la possibilitat que els desacords no permetin avançar, Aragonès va voler deixar clar que, després que l'independentisme hagi demanat reiteradament una negociació política, «ara que pot haver-n'hi no es pot desaprofitar», de manera que «no serà la part catalana la que s'aixequi de la taula». Feta la precisió que estava parlant en nom d'ERC i no de la Generalitat, va dir que està convençut que «el conjunt de l'independentisme no desaprofitarà aquesta oportunitat».

«Serem molt exigents però mai ens aixecarem, ja que la negociació és absolutament imprescindible i no [hi] veig cap alternativa», va sentenciar el vicepresident de la Generalitat.



Cap «xec en blanc»

Pel que fa als Pressupostos de l'Estat, Aragonès va assenyalar que, «perquè hi hagi un segon acord» entre el PSOE i ERC, «abans ha de posar-se en marxa la Taula de Negociació, i a partir d'aquí estarem disposats a parlar».

Pronostica, en tot cas, que la negociació pot ser dura «ja que els pressupostos són importants» i perquè «no hi haurà un xec en blanc» per part d'ERC.

Aragonès va posar com a exemple de la complexitat d'una negociació pressupostària la que ha tingut lloc entre el Govern català i els comuns, a la qual, ha precisat, es van destinar «cent hores durant quinze mesos». Això no vol dir, ha puntualitzat, que la negociació sobre els Pressupostos de l'Estat hagi de durar tant, però ERC «no renunciarà a cap espai que permeti viure millor als ciutadans».