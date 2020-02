La Fiscalia s'oposa a jutjar Torra per usurpació de funcions

La Fiscalia s'ha oposat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) admeti a tràmit la querella per usurpació de funcions que el PP va presentar contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per mantenir-se en el càrrec malgrat haver-se-li retirat l'acta de diputat. En un escrit remès al TSJC, la Fiscalia Superior de Catalunya manté que no és la jurisdicció penal la que ha de dirimir si Torra «es troba o no legitimat» per continuar sent president de la Generalitat, un cop el Parlament li va retirar la credencial de diputat per ordre de la Junta Electoral Central. En la querella, el PP argumentava que la pèrdua de la condició de diputat de Torra –derivada d'una decisió de la Junta Electoral després de la seva condemna per desobediència– comporta de forma automàtica el seu cessament en el càrrec de president de la Generalitat, d'acord tant amb la Constitució com amb l'Estatut d'Autonomia.

Per al ministeri públic, «no és en seu d'un tribunal penal on s'ha de dilucidar si en la situació actual qui exerceix les funcions de president es troba o no legitimat per a l'adequat exercici d'aquelles que, sense oposició de ningú, ve en la pràctica exercint». Per a la Fiscalia, «més enllà de l'especulació» que pugui derivar-se de la simple lectura de la Constitució i l'Estatut, la «certesa i taxativitat de la norma penal» exigeix que hi hagi un «pronunciament previ per part de l'òrgan competent».



«L'encerta»

El portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, considera que la Fiscalia «l'encerta» en pronunciar-se en contra de l'admissió de la querella presentada pel PP contra el president de la Generalitat. Bal, advocat de l'Estat en excedència, va explicar que el seu partit coincideix en el fons de l'assumpte amb el PP. És a dir, comparteix que «Torra no és president de la Generalitat», però en aquest cas «lamenta molt» haver de dir que «la Fiscalia l'encerta».