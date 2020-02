L'OMS recomana al Govern reforçar les accions per combatre el tabaquisme

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) aprova amb nota la planificació sanitària de Catalu-nya però hi veu marge de millora. Així ho posa de manifest una avaluació feta per l'oficina regional europea de l'OMS que fa balanç de les fortaleses i les debilitats de la planificació feta els darrers 30 anys a Catalunya. Entre les recomanacions que fa l'organització de cara al pròxim pla de salut (2021-2025) hi ha reforçar les accions per combatre el tabaquisme i l'obesitat. Així ho va exposar en un acte al Palau de la Generalitat Melitta Jakab, membre de l'oficina de l'OMS a Barcelona. Jakab va assenyalar que, tot i la «coherència» dels plans existents fins ara, no s'han pogut veure «grans èxits» en aquests dos desafiaments de salut pública.

De fet, l'informe recull que el consum de tabac i l'obesitat «continuen presentant reptes de salut pública» a Catalunya i es considera que uns resultats «més ambiciosos» són possibles. La mateixa recomanació també preveu que Salut prioritzi en el pròxim pla elements «clau» i desafiaments com ara el canvi climàtic, la resistència antimicrobiòtica i els determinants socials.