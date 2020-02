Open Arms alerta que hi ha 96 persones a la deriva al Mediterrani

El fundador de l'ONG badalonina Proactiva Open Arms, Òscar Camps, va alertar ahir que hi ha tres embarcacions a la deriva al mar Mediterrani, on actualment cap vaixell està fent tasques de rescat i on han mort 96 persones des que el seu va salpar cap a Espanya.

Ho va dir durant una roda de premsa dins l'Open Arms, el vaixell insígnia de l'organització, que ha fet una parada tècnica al port de Barcelona abans d'entrar al varador per sotmetre'l a una reparació. «Em consta que a hores d'ara hi ha dues o tres embarcacions a la deriva i cap país els presta ajuda», va avisar Camps, que va ressaltar la importància d'arreglar la seva nau ben de pressa per tornar «com més aviat millor» a salvar vides al mar: «Hem d'intentar superar aquestes adversitats tècniques i administratives», va dir.

Camps també va assegurar que han mort un mínim de 96 persones a la Mediterrània des que cinc dies enrere el vaixell va quedar parat a Itàlia per passar una inspecció de 12 hores, atès que no hi ha cap altra embarcació que «monitoritzi els drets humans en aigües internacionals». «Hem d'aconseguir que la Unió Europea valori la possibilitat de reprendre les operacions de salvament al Mediter-rani», va insistir abans de detallar que, al seu parer, la presència d'organitzacions com la seva al mar «força» les administracions a intervenir en l'assumpte. «Si som al mig del mar el protegim, perquè en ser-hi nosaltres forcem que l'administració faci la seva feina», va dir. Precisament per aquest motiu, va recordar que «la flota humanitària és incòmoda» per als governs, perquè posa de manifest «la manca de recursos i la inacció deliberada que s'està patint al mar». «Les organitzacions que som al Mediterrani estem patint les conseqüències de la criminalització, la difamació i la persecució administrativa», va denunciar. Davant d'aquesta conjuntura, l'organització ha impulsat una campanya de finançament per reunir fons i arreglar l'Open Arms o adquirir un nou vaixell de rescat, i per això demanen l'ajuda ciutadana. L'objectiu és recaptar entre 800.000 i dos milions d'euros. De moment, ja en sumen 425.000.