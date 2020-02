El Suprem vol demanar el suplicatori de Borràs en no declarar voluntàriament

El Tribunal Suprem es planteja demanar al Congrés dels Diputats el suplicatori de la portaveu de JxCat, Laura Borràs, per poder-la investigar formalment per les presumptes irregularitats en l'adjudicació de 18 contractes de la Institució de les Lletres Catalanes a un amic quan n'estava al capdavant.

Fonts jurídiques van informar que, com que la diputada va rebutjar ahir declarar voluntàriament sobre els fets, el magistrat instructor Eduardo de Porres estudia la possibilitat de tramitar el suplicatori abans de practicar altres diligències, com cridar a declarar Isaías Herrero, persona amb la qual Borràs hauria «defraudat» la institució catalana.

La declaració voluntària és un tràmit que marca la llei i s'ofereix habitualment a tots els aforats. En cas que es rebutgi, el magistrat instructor pot proposar a la Sala Penal la tramitació d'un suplicatori al Congrés per obtenir permís per interrogar-la, cosa que pot trigar fins a dos mesos. Segons estableix l'article 14 del Reglament del Congrés, «el suplicatori es denegarà si la cambra no es pronuncia en el termini de seixanta dies naturals, computats durant el període de sessions a partir de l'endemà d'haver rebut el suplicatori».

El Suprem va decidir obrir una causa contra Borràs després que el jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona remetés una exposició raonada per investigar-la pels presumptes delictes de falsedat documental, frau administratiu, prevaricació administrativa i malversació de cabals públics.