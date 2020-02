La tractorada de Lleida reivindica uns preus justos per a la pagesia

La ciutat de Lleida es va omplir ahir amb unes 3.000 persones i mig miler de tractors, segons els organitzadors –1.500 persones i 420 tractors, segons la Policia Local–, per demanar preus justos per a la producció agrícola amb pancartes que reivindicaven els missatges de «Sense agricultura no hi ha vida» i «Per una agricultura més justa i sostenible».

També van exigir que s'inverteixi en tots els sectors de l'agricultura –ja que al·leguen les pèrdues no són només en la fruita dolça– i van reclamar sancions als mercats que no respectin els preus justos. A més, municipis de Ponent també es van sumar a la protesta per exi-gir mesures contra el despoblament rural. Cinc columnes de tractors van entrar a les nou del matí pels diferents accessos de la ciutat i, juntament amb els altres manifestants, es van concentrar a la plaça de Sant Joan de Lleida, des d'on van iniciar una manifestació en direcció al barri de Cappont. Les columnes van confluir totes a l'altura del Pont Vell, i els tractors van quedar aparcats entre la rambla Ferran, l'avinguda Madrid i els carrers del voltant.

Ajuntaments aragonesos i lleidatans van promoure la mobilització, que va ser secundada per Asaja, Jarc, Unió de Pagesos a més d'Afrucat, cooperatives agràries i la Plataforma en defensa de la fruita dolça. L'alcalde d'Alcarràs, Manel Ezquerra, va ser el responsable de fer la lectura del manifest unitari de la mobilització, que portava el lema «Salvem la Pagesia Defensem el Món Rural», juntament amb el llaç verd que s'ha vist aquests darrers dies per mostrar el suport al sector.