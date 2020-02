El veto de Renzi a la reforma judicial obre una crisi a Itàlia

La negativa del partit de Matteo Renzi, Itàlia Viva, a donar suport al decret llei de reforma del procés judicial ha obert una crisi al Govern italià, de què forma part aquesta formació.

El Consell de Ministres va aprovar ahir a la matinada el decret que reforma el procés penal i nous termes per a la prescripció dels delictes amb l'absència de Teresa Bellanova i Elena Bonetti, ministres d'Itàlia Viva, que no van assistir a la reunió.

Amb aquest gest, Renzi escenificava la seva total oposició a les noves normes que pretén imposar el Govern sobre la prescripció de delictes i va amenaçar de presentar una moció de censura contra el ministre de Justícia, Alfonso Bonafede. «El líder d'Itàlia Viva ha de ser responsable, si presenta una moció de censura contra Bonafede tindrà conseqüències», va advertir el president de Govern, Giuseppe Conte. I va afegir: «Al Parlament van donar la confiança al Govern per treballar, ara han de dir-li al país amb quina actitud volen continuar».

Per a Conte, la situació és «sur-realista» perquè «l'oposició arriba, no d'un partit de l'oposició, sinó d'Itàlia Viva». A més, va recordar que Itàlia Viva tindria en unes possibles eleccions no més del 3% dels vots, però ha subratllat que per a ell tenen la mateixa «dignitat» que qualsevol altre partit de la coalició.