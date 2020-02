Xi Jinping critica el sistema de resposta en emergències sanitàries xinès

El president de la Xina, Xi Jinping, va criticar ahir el sistema de resposta davant d'emergències sanitàries del gegant asiàtic i en va demanar la revisió en el marc de la lluita contra el brot de coronavirus, que ha fet de moment 1.383 morts al país i més de 64.000 infectats a tot el món. (A la pàgina 31, trobareu informació sobre l'impacte del coronavirus en una empresa manresana).

«Hem de guanyar aquesta batalla contra el contagi creient en la ciència i prenent mesures decisives», va afirmar el dirigent, que va instar a millorar la legislació sobre la sanitat pública. Després de mantenir una reunió amb alts càrrecs de Govern a Pequín, la capital del país, Xi va recalcar la importància de posar en marxa «mesures a llarg termini». Per això, va demanar que tothom «aprengui del que ha passat» per poder així «enfortir les àrees en què han sorgit debilitats».

El líder xinès va aprofitar l'ocasió per sol·licitar, a més, una revisió de les lleis sobre la prevenció i el tractament de malalties infeccioses. En aquest sentit, va afirmar que hi ha la necessitat d'impulsar una llei sobre bioseguretat i va assegurar que el brot del coronavirus, l'epicentre del qual és a la ciutat de Wuhan, és «una gran prova per al sistema de Govern».

Per al president, el sistema és «insuficient»: «No estem prou preparats per a una catàstrofe, no s'estan implementant els estudis de risc, la investigació i la gestió en profunditat per a emergències d'aquesta mena». «Hi ha una supervisió inadequada, per la qual cosa els sistemes d'alerta han de ser reforçats», va apuntar.

La gestió de la crisi, que va començar a la província central de Hubei el mes de desembre passat, ha suscitat nombroses crítiques per part de l'opinió pública. Molts es pregunten si la resposta donada pel Govern en l'àmbit local ha estat suficient i critiquen la falta de transparència. Divendres, les autoritats van revelar que un total de 1.716 membres de personal sanitari estan infectats i que sis metges han mort a causa del virus.

La ciutat de Xiaogan, durament afectada pel nou coronavirus (Covid-19) i situada a la província de Hubei, va emetre ahir un avís decretant que no permetrà a tots els residents sortir i tornar a entrar a les seves comunitats o àrees residencials a partir de les cinc de la tarda. De les necessitats diàries dels residents se n'encarregaran comitès de la comunitat, i es proporcionaran serveis de compra de béns de necessitat urgent. L'avís també estableix que tots els pacients amb febre i els contactes propers dels casos d'infecció confirmats es posaran en quarantena en llocs designats.