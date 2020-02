Aragonès reclama unitat i sumar forces per negociar amb l'Estat

El coordinador nacional d'Esquerra Republicana de Catalunya i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va fer una crida a l'independentisme a acabar amb els retrets i evitar una «espiral» que no ajuda a avançar. «És l'hora de la feina», va dir en l'obertura del Consell Nacional d'ERC que es va celebrar ahir a Barcelona i durant el qual es va aprovar defensar l'amnistia dels presos i un referèndum d'autodeterminació a la taula de negociació entre Estat i Generalitat.

En aquest sentit, el coordinador nacional d'ERC considera les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya com una «excel·lent oportunitat» per fer créixer l'independentisme al territori i que es pugui dur la força de les urnes a la mesa de negociació amb l'Estat espanyol.

El líder republicà, de fet, va celebrar que la gestió d'ERC hagi acabat arrossegant el Govern al diàleg amb el Govern espanyol i s'erigeix com a «trencaglaç» de la negociació: «Qui s'ho mirava amb displicència o escepticisme excessiu avui és el primer a defensar que hi ha de ser».

Al respecte, Aragonès va considerar com a un element positiu que el diàleg amb l'Estat espanyol ja sigui una cosa «assumida pel conjunt de l'independentisme i pel Govern», en al·lusió directa a Junts per Catalunya. Amb tot, el líder republicà va assegurar que l'objectiu d'ERC no és ara «patrimonialitzar les victòries» d'aquesta mesa, sinó que la finalitat ha de ser posar-les «al servei del país».

Així, el també vicepresident del grup republicà va recordar que ERC no ha fet possible el diàleg amb l'Estat «per tractar qüestions de gestió autonòmica», sinó que l'objectiu és «resoldre el conflicte polític».

Per al vicepresident, aquesta capacitat de condicionar el Govern espanyol pot ser més forta si en les pròximes eleccions al Parlament l'independentisme creix

L'acord del consell nacional d'ERC, aprovat en sessió ordinària, reivindica la taula de negociació entre Catalunya i l'Estat espanyol «com un espai polític necessari a través del qual construir una solució democràtica al conflicte polític actual». El document ha obtingut un vot en blanc.