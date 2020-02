Feijóo es presenta a les eleccions de la Xunta de Galícia com un candidat «lliure»

El president de la Xunta i del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, es va presentar ahir com un candidat «lliure» per optar a la reelecció en els comicis autonòmics del pròxim 5 d'abril i va reivindicar la seva autonomia: «No seré ostatge de cap partit, ni tan sols del meu, perquè soc servidor de tots els gallecs». Un Auditori Mar de Vigo abarrotat de militants, dirigents del partit i membres del Govern gallec va ser l'escenari escollit per a la seva proclamació oficial com a cap de llista pel PP de cara a la pròxima cita amb les urnes.

Amb la màxima de «Galícia é moito. Galícia é tot» i des d'una plataforma amb el blanc i blau de la bandera gallega, Feijóo es va definir com «un candidat lliure» que aspira a «tornar a ser un president lliure» lligat «només amb els gallecs, res més». «Galícia és pràcticament tot el que soc», va expressar visiblement emocionat, no sense abans agrair el suport «incondicional» que li brinda el seu partit des del 2006, quan va ser escollit president.