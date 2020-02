La Guàrdia Urbana de Barcelona deixarà de fer tasques administratives

La Guàrdia Urbana de Barcelona actualitzarà i millorarà la seva estructura organitzativa. Una de les principals novetats és que s'alliberarà de les tasques administratives tots els agents perquè es dediquin únicament a tasques policials. Ho van anunciar el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, i el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, i la gerent de Seguretat, Maite Casado, a l'edifici de la Prefectura de la Policia Municipal.

Batlle va informar que, amb aquest canvi, prop d'un centenar d'agents deixaran aquestes tasques, una baixa que estarà suplerta per un equip de personal administratiu i tècnic no uniformat distribuït per tota la ciutat: «La policia ha de fer de policia».

En relació amb la reorganització del cos, Velázquez va anunciar que es crearan noves unitats, com l'adjunt a la gerència –que «pretén ser un enllaç eficaç entre els assumptes estratègics» de la Guàrdia Urbana– i el Gabinet de Suport a la Prefectura, que representa l'Estat. També va explicar que es crearà una assessoria de perspectiva de gènere amb l'objectiu d'«abordar el repte important» d'incorporar dones i de fer-ho bé.



Noves bases de convocatòries

En aquesta mateixa línia, Collboni va anunciar que per «feminitzar el cos» han canviat algunes de les bases de les convocatòries per ser agent de la Guàrdia Urbana d'aquest 2020, i s'ha eliminat l'alçada com a requisit d'accés, que desfavoria les dones. Va declarar que hi haurà canvis en les proves culturals, que ara com ara consisitia en un qüestionari de preguntes «tipus test» sobre coneixements de cultura general i d'actualitat.