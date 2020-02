Inés Arrimadas insisteix en la triple coalició amb PP per no perdre «un sol vot»

La portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, va insistir a demanar als «conservadors i socialdemòcrates» una triple coalició electoral amb el PP a Catalunya, Euskadi i Galícia «perquè no es perdi un sol vot» i perquè «en circumstàncies excepcionals cal tenir respostes excepcionals».

En una trobada amb afiliats a Madrid, la candidata a presidir Ciutadans va assegurar que el seu partit «sempre estén ponts amb els constitucionalistes» i que per això va proposar «la fórmula 'millor units' en tres territoris on les llibertats estan amenaçades», en referència a aquestes tres comunitats que tindran processos electorals aquest any.

La portaveu de Cs va assenyalar la importància que «deixem les diferències a un costat sense renunciar cada un al seu partit, a la seva ideologia», a l'hora que va defensar que «els constitucionalistes» han d'«estar units, perquè els nacionalistes d'aquests territoris s'uneixen». Arrimadas va afirmar que ofereix la fórmula «millor units» perquè «el dic de contenció als nacionalismes i populismes» que fan a Brussel·les pugui fer-se «també a Espanya».