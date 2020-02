Neix una nova girafa al Zoo de Barcelona

El Zoo de Barcelona ha anunciat aquest diumenge el naixement a les seves instal·lacions, fa sis dies, d'una cria de girafa de la subespècie Rothschild (Giraffa camalopardalis rothschildi), filla de Nuru, de 10 anys, que va arribar a Barcelona el 2011 procedent del Zoo d'Emmem (Països Baixos).

La petita girafa, acompanyada de la seva mare, romandrà uns dies als dormitoris de la instal·lació d'aquests animals abans d'unir-se a la resta de el grup, de manera que els seus cuidadors puguin atendre-la millor.

Tot i això, el Zoo de Barcelona ha subratllat que, gràcies a la qualitat de les seves instal·lacions, els visitants van poder assistir al part del petit animal, sense molestar les girafes.

En el cas de les girafes, la gestació dura de 450 a 468 dies, les mares donen a llum de peu i fins i tot caminen durant el part.

Durant les dues primeres setmanes, els petits passen gairebé tot el temps asseguts, protegits per les seves mares, ja que en aquest moment poden ser atacades per la majoria dels depredadors.

El Zoo de Barcelona participa en el Programa Europeu de Conservació de Girafes, una espècie que es considera amenaçada, ja que antigament es trobava en gran part d'Àfrica, però la desertització, l'extensió de la ramaderia, agricultura i activitats mineres, així com el canvi climàtic o la caça furtiva han restringit molt la seva àrea de distribució.

Davant d'aquesta situació, cal comptar amb reserves de girafes als zoos, de més de 500 exemplars, per a la seva possible reintroducció quan sigui possible.

En aquest sentit, la Fundació Barcelona Zoo estudia un projecte de col·laboració amb el Níger per a la conservació in situ de la subespècie de girafa peralta, la més emblemàtica de Sahel, i assegurar-ne la viabilitat.

La tinent d'alcalde de l'Agenda 2030, Laia Bonet, ha celebrat el naixement de la girafa com un pas més del Zoo barceloní a favor de la conservació de la natura.