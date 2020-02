Prop de 200.000 persones passen pel festival Llum BCN durant el cap de setmana

'Museum of the Moon', de l'artista Luke Jerram al festival Llum BCN

'Museum of the Moon', de l'artista Luke Jerram al festival Llum BCN | Jordi Pujoral

Els carrers del barri del Poblenou s'han convertit aquest cap de setmana en un gran museu d'arts lumíniques a l'aire lliure. El Festival Llum BCN ha tancat la seva novena edició amb un nou èxit de públic i prop de 200.000 persones han visitat des de divendres els 57 espais transformats en veritables obres d'art gràcies a la llum, la tecnologia digital i la imatge en moviment. En aquesta edició hi ha participat 23 artistes de renom internacional, com Julio Le Parc, Luke Jerram, l'estudi United Visual Artists, Kurt Hentschläger o Antoni Arola, i 17 escoles de d'art, disseny, il·luminació i arquitectura.

El director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Esteve Caramés, s'ha mostrat "molt satisfet" de l'edició d'enguany i destaca, sobretot, la manera en com cada proposta "s'adapta" a l'espai i de com els artistes "dialoguen" amb els edificis i els carrers d'un "barri en transformació".

Aquests trets, de fet, són els que fan únic al festival. Aquí, artistes d'arreu del món aprofiten diferents superfícies de l'espai urbà a mode de laboratori de recerca i conviden el visitant a explorar i eixamplar els límits de les seves pròpies percepcions.

Un dels espai s de més impacte d'aquesta experiència sensorial és la façana del museu del disseny HUB, a la plaça de les Glòries. El prestigiós artista Julio Le Parc, pioner en la creació d'art cinètic i lumínic, ha portat a Barcelona una selecció de les seves creacions que es metamorfosen en aquest edifici.

També en aquest espai, l'artista Luke Jerram ha instal·lat 'Museum of the Moon' a l'estany del HUB. Es tracta d'una lluna de set metres de diàmetre formada per imatges d'alta definició de la superfície lunar proporcionades per la NASA. Aquests dies és una de les propostes més fotografiades.

A més dels artistes de més renom, les escoles de disseny tenen també un paper fonamental del festival. Des dels seus inicis, el Llum BCN ha volgut esdevenir un espai on compartir sinergies de coneixement i participació que no es dona en la resta de festivals de llum a nivell internacional.

Caramés destaca el "fet singular" de l'aposta del festival per les escoles i, a més, assegura que el nivell dels participants és "boníssim". D'entre les propostes de les 17 escoles participants aquest any –rècord de participació–, aquest diumenge el jurat del festival ha triat les millors propostes.

Es tracta de 'Vive Cast', de l'Escola Superior Tècnica d'Arquitectura (ETSAB) i de 'Phosphens', del Centre Universitari de Disseny de Barcelona (BAU). El jurat també ha atorgat una menció especial a 'El Pati de la Montserrat', del Màster de Disseny i Producció d'Espais de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Aquest any, a més, el festival ha incorporat dos espais de nova creació. Es tracta de l'espai Àgora, on per primera vegada s'han fet xerrades i conferències amb els artistes participants, i el Hackaton, un espai de participació per a la creació a través de l'ajuda de mentors internacionals.