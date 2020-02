Sánchez afirma als barons que no es veuran afectats per Catalunya

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va defensar ahir davant del Comitè Federal la recerca de solucions «compartides i viables» per resoldre el conflicte català i va garantir, davant la pràctica totalitat dels barons, que «no es mirarà el separatisme en detriment d'altres territoris». En la seva intervenció, Sánchez es va comprometre a no perjudicar la resta de les autonomies per poder superar el conflicte català, i va defensar un diàleg basat en tres principis: solucions viables, enfortiment de l'estabilitat a Espanya i Catalunya perquè el diàleg sigui fructífer i durador i confiança entre els interlocutors.

El Comitè Federal del Partit Socialista, que es va reunir ahir per primera vegada des de la investidura de Sánchez com a president, va aconseguir el seu propòsit, donar una imatge d'unitat davant de les negociacions amb Catalunya i, en concret, la taula de governs que aquest mes haurà de reunir per primera vegada, i que lideren Pedro Sánchez i Quim Torra.

Segons fonts socialistes, Sán-chez va cloure el Comitè Federal amb una breu intervenció en la qual va valorar el debat «assossegat», amb 22 intervencions, i amb «consens» en els assumptes abordats, també sobre Catalunya. Sánchez va destacar l'«equilibri» assolit després del 10-N gràcies al Govern de coalició, i va assenyalar que aquest «nou temps» exigeix «treball i responsabilitat».



El marc constitucional

Tots els dirigents territorials van acudir al Comitè amb el propòsit de donar suport al Govern en la negociació amb Catalunya i la totalitat de les intervencions van anar en aquesta línia, si bé el president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, un dels més polèmics amb les últimes decisions del Govern, va insistir que el diàleg s'ha de situar sempre dins el marc constitucional. «La Constitució permet parlar de molt però també limita parlar d'algunes coses», va assenyalar el dirigent en declaracions als mitjans.

Un altre dels barons més polèmics amb les decisions de Sán-chez, el president aragonès, Javier Lambán, va recordar que no admetrà «cap tipus de política d'apaivagament» i que, per tant, no consentirà privilegis econòmics a Catalunya. I quant a les negociacions amb la Generalitat, va insistir que no coneix «cap president» de comunitat autònoma que accepti «de bon grat» que prevalgui econòmicament «aquells que han estat deslleials amb l'Estat».

De la seva banda, el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, en la seva intervenció, va remarcar que és temps de «màxima exigència i d'acció conjunta, cadascun des de la trinxera que li correspon però treballant junts». En la seva intervenció, Puig també va voler mostrar tot el seu suport a José Luis Ábalos «davant dels atacs de la dreta».

Malgrat aquesta sintonia dels assistents, una veu discrepant va ser la de l'exsenador extremeny Francisco Fuentes, que va expressar el seu malestar per la política d'aliances i va carregar contra el director de gabinet de Sánchez, Iván Redondo, que inspira certa desconfiança entre el Govern de Fernández Vara.

En el Comitè també va tenir cabuda el cicle electoral. De fet, el secretari general es va comprometre a donar tot el seu suport als candidats, dels quals va ressaltar que reuneixen les qualitats necessàries per liderar Galícia, el País Basc i Catalunya.