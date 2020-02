El Senat gasta 1,25 milions en mòbils i tauletes

El Senat ha lliurat als senadors aquesta setmana els nous mòbils i altres aparells que tindran en la legislatura que acaba de començar, en la qual la institució ha canviat de companyia telefònica en elegir per concurs a Orange un cop acabat el contracte amb Vodafone. La compra de tauletes ha costat gairebé 358.392 euros i el contracte telefònic, 896.152 per 25 mesos de servei, inclòs en tots dos casos l'IVA. En total, 1,25 milions d'euros.

Dimarts es va celebrar el primer Ple de la nova legislatura i es va aprofitar la presència a la cambra alta de tots els senadors perquè recollissin els aparells que els han assignat, tots ells de la marca Apple.

El concurs per a la renovació de les tauletes es va resoldre al maig de l'any passat. La Cambra va adjudicar a l'empresa Asseco Spain SA el subministrament de 275 tauletes (iPads), amb funda teclat, per un import de 358.392,04 euros (inclòs l'IVA). No havien estat encara repartides per la brevetat de la legislatura anterior i la repetició de les eleccions generals d'abril al novembre.

Al costat de les tauletes, els parlamentaris han rebut també els telèfons (iPhone) que el Senat posa a la seva disposició. La Cambra ha canviat de companyia telefònica des d'aquest 1 de gener i ha passat de Vodafone a Orange.

Aquesta empresa va guanyar el concurs per 896.152,92 euros (inclòs l'IVA) i a l'octubre passat se li va adjudicar el contracte, per un període de 25 mesos prorrogables a partir d'aquest un de gener per altres 24 mesos més. En cas de pròrroga, no es revisaran els preus. El nou contracte suposa una rebaixa respecte a l'anterior, perquè Vodafone havia guanyat el concurs anterior per un preu de 1.085.000.



440 'smartphones'

Orange ofereix ara el servei i ha lliurat a la Cambra 440 telèfons, com se li exigia en el contracte: 300 smartphones d'última generació i gamma alta, i altres 140 de gamma mitjana. Entre els primers hi ha els mòbils que tenen els senadors. Es tracta d'iPhones amb una tarifa plana mensual i "enviament massiu" de SMS a mòbils, amb els que substituiran els que han tingut fins ara.

El Senat adquireix més telèfons que el nombre de senadors amb escó, que són 265, perquè la resta es distribueixen entre personal de la cambra alta. En treure a concurs el contracte de telefonia, la Cambra va lliurar una taula amb el nombre de trucades que van realitzar els senadors en 2018, de quin tipus eren i durant quants minuts, perquè els aspirants es fessin una idea el servei que haurien de prestar.

D'una banda es recullen les dades dels 300 telèfons de gamma alta que el Senat paga; en aquest any es van realitzar 383.334 trucades a altres operadors mòbils, per un total de 19.024 hores de conversa, així com altres 92.406 trucades a mòbils de la mateixa companyia (era llavors Vodafone) que van durar 5.340 hores.

També es van establir 13.294 trucades 'en itinerància' (des de o a països de la UE) i es van enviar 21.497 SMS. Entre tots els tipus de trucades, des d'aquests telèfons es va parlar durant 31.772 hores, 106 hores de conversa a l'any de mitjana per aparell.

Quant als altres 140 de gamma mitjana, repartits entre personal de la cambra alta, l'ús és més limitat: 40 hores en trucades de mitjana per aparell a l'any. En 2018, van realitzar 59.353 trucades a telèfons d'una altra companyia (2.788 hores) o 60.522 trucades a números fixos i mòbils del propi Senat (1.105 hores).