Confirmen la primera mort per la malaltia a Taiwan

Taiwan va confirmar la primera mort a l'illa pel virus de Wuhan, un home de 61 anys que va perdre la vida dissabte després d'haver estat diagnosticat amb pneumònia i que havia estat hospitalitzat el dia 3 de febrer. L'home, que alhora tenia diabetis i hepatitis B, no havia sortit de Taiwan abans d'emmalaltir ni havia tingut contacte proper amb cap cas confirmat del virus procedent de Wuhan.

«Podria tractar-se del primer cas transmès en l'àmbit local del nou coronavirus a Taiwan», va assenyalar el ministre de Salut del país asiàtic, Chen Shih-chung, que va assegurar que les autoritats locals investigaran en profunditat per trobar la font d'infecció.

L'home mort per la infecció era un taxista que atenia amb regularitat clients que viatjaven entre la Xina, Hong Kong i Macau. Les autoritats sanitàries taiwaneses ara estan verificant els seus registres mèdics, dades emmagatzemades al seu telèfon i càmeres de vigilància per determinar com es podria haver infectat amb el virus procedent de Wuhan.

Així mateix, el ministre de Salut taiwanès va explicar que ahir es van confirmar dos nous casos de contagi del nou coronavirus a l'illa de Taiwan, de manera que el total d'infectats pel virus ha arribat a 20 persones.

Amb aquesta nova víctima mortal, fins a la data ja s'han produït cinc morts fora de la Xina continental. En concret, aquestes morts s'han donat a Taiwan, al Japó, a França, a Filipines i a Hong Kong.

En contrast, els nous casos de coronavirus que han estat confirmats a la Xina han iniciat una tendència a la baixa.