EH Bildu i Podem critiquen la gestió de l'ensorrament de l'abocador de Zaldibar

El parlamentari d'EH Bildu Mikel Otero va afirmar que ha d'haver-hi una «assumpció de responsabilitats de primer nivell» per la gestió duta a terme després de l'ensorrament i posterior incendi de l'abocador de Zaldibar. En declaracions a Cadena Ser, Otero es va referir també a l'anunci electoral al País Basc per al 5 d'abril, que va considerar que no suposa un avançament tècnic, sinó «polític», i està «relacionat amb la incapacitat del Govern de tirar endavant els seus projectes».

En ser preguntat per la «crisi» generada després de l'ensorrament de l'abocador de Zaldibar i el fet que dos treballadors continuïn avui dia soterrats, Otero va reconèixer que «les notícies que arriben empitjoren el context general» i s'està «davant una crisi de primer nivell». «Des del primer moment es veia que estàvem davant una catàstrofe de grans dimensions, i a partir que es produeix l'incendi es veu que s'està produint un mal major», va afirmar el parlamentari d'EH Bildu a l'entrevista.

Des del seu punt de vista, queden «moltes coses per aclarir» i va sostenir que EH Bildu segueix el tema amb «preocupació», ja que «no sembla que estigui a prop de solucionar-se».

Pel que respecta a la compareixença del lehendakari, Iñigo Urkullu, demà a la Diputació Permanent, Otero va dir que espera «veritat i informació més completa de la que s'ha ofert fins ara».

«Entenc que ha d'haver-hi una assumpció de responsabilitats de primer nivell i Urkullu ha d'explicar per què durant els primers llargs dies no va donar senyals ni es va posar al capdavant d'aquesta situació», va lamentar Otero.

La candidata a les eleccions primàries de Podemos Euskadi a la Lehendakaritza, Rosa Martínez, va criticar al lehendakari, Iñigo Urkullu, per la seva «insensibilitat» i va qualificar d'«irresponsable i repleta de supèrbia» la gestió que porta el Govern basc de la crisi posterior a la situació viscuda a l'abocador de Zaldibar.

«Això evidencia la falta de connexió i empatia que té l'actual govern amb la ciutadania», va destacar la candidata a les primàries Rosa Martínez.