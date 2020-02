Les empreses afectades pel Mobile podran vendre el seu estoc en una pàgina web

Els emprenedors Sergi Grimau i David Pugès han impulsat una pàgina web perquè les empreses afectades per la cancel·lació del Mobile World Congress (MWC) puguin vendre els seus productes sense sortida. «Tothom que ha patit la supressió del Mobile World Congress s'hi pot anunciar i oferir els seus estocs», va explicar ahir el mateix Grimau.

D'aquesta forma les empreses podran donar sortida a tots els aprovisionaments que han adquirit per abastar-se durant l'increment de turistes que es preveia durant l'esdeveniment. Ho podran fer tot tipus de negocis: «Empreses del món de la restauració, petits hotels, agències de disseny gràfic, fusters, retoladors i electricistes», enumerava l'emprenedor. «Qualsevol petita o mitjana empresa trasbalsada per la cancel·lació del MWC hi podrà oferir els seus articles, mobiliaris o serveis», va insistir Grimau, que apel·lava també a la solidaritat de la ciutadania per comprar a la web aquests productes i serveis.

«Cal que la gent sigui conscient i prioritzi aquelles empreses que han patit els efectes de la cancel·lació del MWC 2020», va reflexionar l'emprenedor barceloní. «Aquests petits gestos multiplicats poden canviar la situació i ajudar moltes empreses que tindran dificultats en els propers mesos», va asseverar Grimau. D'altra banda, Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, va anunciar que les noves taxes turístiques de la ciutat, que afecten sobretot els restauradors, no variaran tot i la cancel·lació del Mobile.