Fort dispositiu policial per separar dos grups d'ultres i antifeixistes a la Meridiama

Un fort dispositiu policial separa dos grups d'antifeixistes i ultres a l'avinguda Meridiana de Barcelona, concretament a la plaça de Sant Andreu Arenal, a la Meridiana amb Fabra i Puig. A una banda de la plaça, davant de l'estació, hi havia unes 50 persones amb banderes espanyoles, separades per Mossos d'un altre grup format per unes 300 persones del col·lectiu independentista Meridiana Resisteix, que ha tallat aquest carrer durant 125 vespres en suport dels presos.

Agents i furgonetes dels Mossos van encapsular els bàndols per evitar enfrontaments i hi va haver crits entre els dos grups. Tot i que en un inici les protestes van ser una plaça just al costat de l'avinguda Meridiana, els manifestants independentistes van demanar tallar tota la via.

En un inici, els dos bàndols es van situar a cada banda de la plaça de Sant Andreu Arenal, a la Meridiana amb Fabra i Puig, i van intercanviar crits. Durant les respectives manifestacions a la Meridiana, el grup espanyolista va agafar una estelada i la va tallar i la va trepitjat. Hores després, els independentistes han cremat una bandera espanyola. Menys d'una hora després, els ultres van marxar i la majoria de desplegament policial ha abandonat la zona.