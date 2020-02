Investiguen una dona per avortar i introduir el fetus en un contenidor a Palència

La Policia Nacional va detenir una dona a Palència que, segons les primeres investigacions, hauria avortat i s'hauria desfet del fetus. La dona actualment està ingressada a l'Hospital Río Carrión, a la mateixa ciutat de Palència, mentre s'investiga si va llançar el fetus a un contenidor, com va declarar inicialment.

Així ho va confirmar la comissària de la Policia Nacional de Palència Montserrat Marín, que va comparèixer en roda de premsa a Palència, acompanyada del subdelegat de Govern, Àngel Miguel Gutiérrez, amb l'objectiu de «callar rumors i informacions falses» que, com va dir, «poden provocar una major alarma social i perjudicar la dona». La comissària va puntualitzar les primeres informacions facilitades per la subdelegació del Govern i va afirmar que la dona va acudir dissabte a l'hospital i que aquest cas es tractaria d'un avortament i no d'un nounat.

La dona ara detinguda havia assegurat a l'Hospital Río Carrión que havia tingut un nadó que va néixer mort i que l'havia llançat a un contenidor. Marín va explicar que s'investiga si el fetus va ser llançat a un contenidor d'escombraries o a un altre lloc, com es va informar inicialment.

L'abocador de Palència ha estat precintat per la policia. A més, va insistir que la investigació policial encara està en els seus inicis, que s'estan recollint totes les proves forenses i d'un altre tipus per aclarir aquests fets i que la investigació ja està en mans del Jutjat d'Instrucció número 1 de la ciutat de Palència.