La justícia belga rebutja anul·lar l'euroordre de Puigdemont i Comín

El tribunal de primera instància de Brussel·les ha rebutjat aquest dilluns anul·lar el procés d'extradició de l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, tal com van sol·licitar els seus advocats, i manté l'expedient "suspès indefinidament" fins que el Parlament Europeu es pronunciï sobre el suplicatori.

El procediment per decidir sobre l'ordre europea de detenció i entrega de Puigdemont i Comín "queda suspès sense data fins que el Parlament Europeu decideixi sobre la seva immunitat", han informat a Europa Press fonts de la defensa dels líders independentistes.

El tribunal informa a les parts que la seva decisió està "lligada" a la del jutge d'instrucció belga que en el seu moment va "suspendre" el procediment fins aclarir l'abast de la immunitat que els empara pel fet de ser eurodiputats, subratllen les fonts. El tribunal també indica que està al cas que les autoritats espanyoles han sol·licitat a l'Eurocambra que aixequi la immunitat parlamentària de Puigdemont i Comín perquè siguin entregats a la justícia espanyola, motiu pel qual "ajorna indefinidament" l'expedient, "a l'espera de què decideixi el Parlament Europeu".

La defensa de Puigdemont i Comín va demanar en la vista del 3 de gener que el procediment fos anul·lat i retornat a Espanya, perquè, segons va explicar llavors l'advocat Gonzalo Boye, "és clar que tenen immunitat i entenem que mantenir l'euroordre en vigor fins i tot a Espanya vulnera el dret internacional"

Els advocats de la defensa també pretenen que s'anul·li el procediment en el cas de l'exconseller Lluís Puig perquè entenen que el seu cas hi està "vinculat" pel fet que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena "va fer una única resolució" sense distingir qui podria tenir immunitat parlamentària i qui no. Aquesta qüestió no s'aborda en la decisió del tribunal i Puig haurà de comparèixer davant la Cambra del Consell en la vista que hi ha prevista el proper 24 de febrer.