El PP carrega contra la mesa de diàleg entre l'Estat i la Generalitat: «Trenca la igualtat de tots els espanyols»

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, va carregar ahir contra la mesa de diàleg entre l'Estat i la Generalitat ja que «trenca la igualtat de tots els espanyols». «Sánchez ho basa tot en la mentida. Si fos cert que no cedirà davant els independentistes, no celebraria una mesa bilateral amb la Generalitat on es vol parlar d'amnistia i autodeterminació», va asseverar Montesinos des d'Alhaurín de la Torre.

«Ningú es fia ja de Sánchez, ni tan sols els seus propis barons ter-ritorials, que ahir van abaixar el cap i no van dir alt i clar el que sí diuen als passadissos», va continuar el vicesecretari de Comunicació del PP, que també ha precisat que Casado es reunirà demà amb Sánchez a la Moncloa per «lleialtat institucional».

Per la seva banda, la líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, va demanar ahir a Pedro Sánchez que no insisteixi a crear la taula de negociació amb el Govern i «no cedeixi al xantatge del separatisme». En unes declaracions realitzades a l'Hospitalet de Llobregat, Roldán va indicar que «Torra ha d'assumir que ja no és el president de la Generalitat». «Ja no representa els catalans, i, per tant, el que hauria de fer és donar un pas a la banda i no allargar aquesta agonia que no porta enlloc», afirmava Roldán.