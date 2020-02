Quim Torra insisteix en la figura del mediador en la taula de negociació

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, insisteix a reclamar que a la taula de negociació entre els governs espanyol i català hi hagi un mediador. Alhora, el líder de Junts per Catalu-nya ha recordat que el Parlament ha votat a favor que s'estableixi aquesta figura mediadora en el diàleg entre governs. En una entrevista que publicava ahir el diari El Punt Avui, Quim Torra feia referència a la taula de negociació entre el Govern català i l'espanyol, que és previst que es constitueixi aquest mes de febrer, i apuntava: «Si es decideix que pels antecedents i les garanties es necessita la figura del mediador internacional, la plantejaré».

Sobre l'advertència llançada per Esquerra Republicana de Catalunya que aquesta qüestió del mediador no pot ser una condició que encalli el diàleg, Quim Torra afirmava que, ja que «el Parlament ha votat que cal un mediador», ell creu que «tant la CUP com ERC compliran el que han votat», ja que: «No podem jugar a votar coses que després no tirarem endavant».

El president de la Generalitat nega que JxCat s'entesti en la figura del mediador perquè desitja que el diàleg «descarrili», i asse-nyala que si insisteix en aquesta qüestió és perquè: «no sé quin Pedro Sánchez trobarem d'aquí a tres mesos».

D'altra banda, també feia al·lusió als comportaments del president espanyol durant diferents moments de tensió política a Catalunya: «Tenint en compte que també va votar el 155, un es pot preguntar davant de quin Pedro Sánchez estem», apuntava, ja que ell s'ha trobat «amb diversos: el que no m'agafava el telèfon i el que ara em crida, el que va votar el 155 i el que diu que això és un conflicte polític».

En aquest punt, Quim Torra va advertir que ningú hauria de pretendre que a la taula de negociació «es parli de Rodalies», ja que en aquesta taula del que s'ha de parlar «és de conflicte polític».

Sobre les pròximes eleccions catalanes, el president de la Generalitat va tornar a assenyalar que no pensa anunciar la data de la convocatòria fins després de ser aprovats els Pressupostos per evitar que «el partidisme» i «l'electoralisme» interfereixin en l'aprovació dels propis pressupostos però també en el procés negociador amb l'Estat. Quim Torra va confirmar, però, que no pensa tornar a ser candidat, tot i que el Tribunal Suprem revoqués la sentència que l'inhabilita, i sobre el cap de llista de JxCat s'ha limitat a asse-nyalar que serà «el que l'espai decideixi».

Alhora, va voler deixar clar, en tot cas, que no es planteja allargar la legislatura fins a la tardor per donar temps a l'espai postconvergent perquè s'organitzi, ja que ell mai prendrà una decisió «per motius partidistes».

Si ho fes, subratlla Quim Torra, «em trairia a mi mateix», i va afegir que veu «absolutament impossible» que després de les eleccions JxCat pugui pactar amb el PSC el pròxim Govern, tal com ja han fet els dos partits a la Diputació de Barcelona.

«Si vols culminar un procés d'independència no t'alies en el govern amb un partit que no la vol, ni li demanes el seu suport», explica el president de la Generalitat.