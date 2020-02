Torra reuneix la taula de partits i entitats independentistes al Palau de la Generalitat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat aquest dilluns al migdia la taula de partits i entitats independentistes al Palau de la Generalitat, segons han explicat fonts properes a la trobada a l'ACN. El mateix Torra va avançar que volia traslladar-los el contingut de la reunió que va mantenir amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el 6 de febrer. A més, Torra té la intenció de defensar en aquesta taula independentista que el mediador és la "millor manera" de garantir que es compleixin els acords amb el govern espanyol. Precisament, la figura del mediador és un dels esculls que separa JxCat i ERC, ja que per als republicans no pot ser una "excusa" per evitar que es posi en marxa la taula entre governs.

En els darrers dies el Govern ha expressat la voluntat que aquesta trobada es fes lluny dels focus mediàtics i de la pressió, per això no ha estat convocada públicament.

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu de dimarts passat, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va avançar que Torra defensaria a la taula de partits i entitats independentistes la necessitat de la figura d'un mediador internacional en el diàleg entre governs. Una taula entre governs que, segons va dir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha de reunir per primera vegada abans que acabi el febrer.

I en la sessió de control al ple del Parlament, es van evidenciar les diferències sobre la fogira del mediador amb ERC. El president del grup d'ERC a la cambra catalana, Sergi Sabrià, demanava que no es posin "excuses" al diàleg amb l'Estat, mentre que Torra va recordar que ERC va votar a favor del mediador en una moció presentada per JxCat. I a més, va afegir que si no s'accepta la figura del mediador, el Parlament s'haurà de pronunciar sobre els passos a seguir en relació al diàleg amb el govern espanyol.

A banda de Torra, a la reunió al Palau de la Generalitat hi ha assistit el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. Per part dels partits, ERC hi ha enviat la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, i el president del Consell Nacional, Josep Maria Jové. Les files de JxCat han estat representades almenys per la diputada Elsa Artadi. La CUP ha enviat diversos representants. Pel que fa a les entitats Òmnium hi ha enviat representació, mentre que Pep Cruanyes hi ha assistit com a vicepresident de l'ANC.