Accepten que les fiances abonades al Suprem i al 13 serveixin per pagar la de l'1-O

El Tribunal de Comptes va acceptar ahir que les fiances que els líders independentistes ja van abonar al Tribunal Suprem i al jutjat número 13 de Barcelona serveixin per pagar la fiança de 4.146.274,97 euros que reclama per l'1-O. Fonts del Tribunal de Comptes van explicar a l'ACN que la instructora de la causa ja ha ordenat que la fiança del Suprem, de 2.135.948,60 euros, quedi a disposició del Tribunal de Comptes i està esperant que el jutjat 13 de Barcelona respongui per fer el mateix amb els 5 milions d'euros de fiança que ja va demanar als investigats per l'1-O. D'aquesta manera, quedaria assegurada la quantitat que el Tribunal de Comptes reclama i no caldria embargar béns a les 32 persones presumptament responsables del suposat desviament de fons públics per fer realitat el referèndum.