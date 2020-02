Alerta Solidària xifra en més de 200 les persones investigades pels talls postsentència

Alerta Solidària ha xifrat en més de 200 les persones investigades pels talls de l'AP-7 i de l'N-340 que hi va haver els dies posteriors a la publicació de la sentència de l'1-O. Fins al moment s'han citat, segons els càlculs del col·lectiu, 138 persones en relació al tall de la Jonquera de l'11 i el 12 de novembre i 61 més pel tall posterior a Salt, a banda de les 12 detingudes per la policia francesa al Pertús. En paral·lel, afirma la mateixa font, els jutjats d'Amposta han citat 42 persones pels talls de l'N-340, i hi ha 3 citacions més del Maresme pel tall de les vies de tren en el marc de les mateixes protestes. Alerta Solidària compara aquest grau de "repressió" a episodis com la 'primavera valenciana' del 2012.

El col·lectiu també el compara amb "l'època daurada dels abusos de tota mena per part de Mossos durant els encapsulaments de manifestants antifeixistes, amb 'kubotans' i identificacions massives, seguides d'intents de sancions administratives a tort i a dret".

D'altra banda, Alerta Solidària ha volgut posar de manifest que "el gran nombre de persones citades i de mitjans i recursos emprats" posa "de nou en evidència" el que considera una diferència d'actuació "clamorosa" entre les actuacions contra les mobilitzacions independentistes o contra "accions amb violència" protagonitzades per "les persones dels grups unionistes i feixistes espanyols".

Tot plegat després que l'entitat hagi explicat que aquest dimarts comença "una nova ronda de citacions" a la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca, que "se sumen" a les ja fetes a Girona, Tarragona i Lleida. Alerta Solidària explica que s'allargaran tota la setmana i la següent i que "encara hi ha cites per concretar que ja apunten al mes de març i més enllà".

L'entitat ha assegurat que hi ha gent "concernida" del Bages, del Berguedà, del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Maresme, d'Osona, del Penedès i dels Vallesos. Algunes de les persones citades ja han anunciat que no s'hi pensen presentar, segons l'entitat.