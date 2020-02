Calvet reclamarà a Ábalos un pla per a Rodalies i les inversions promeses

Un pla per a Rodalies, la transferència del dèficit tarifari d'aquest servei i la totalitat dels 4.000 milions en inversió promesos són algunes de les reclamacions que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, portarà com a primer punt en la seva entrevista amb el ministre de Foment, José Luis Ábalos.

Calvet va definir la seva agenda política en la intervenció en la trobada econòmica Barcelona Tribuna, organitzada per la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del país, on va ser presentat per l'expolític i advocat Miquel Roca.

«Ens sentim enganyats i dolguts perquè des que fa deu anys es va fer el traspàs del servei de Rodalies i es van prometre una sèrie d'inversions, aquestes no han arribat. És un dèficit clamorós cap als usuaris», va argumentar el conseller.

Calvet va recordar que dels 4.000 milions d'euros promesos en millores a la xarxa de Rodalies només s'ha gastat el 14%, segons les seves dades, i la transferència del dèficit tarifari (la diferència entre el que costa el servei i el que es paga) tampoc s'ha abordat.

Rodalies serà el «punt u» a l'hora de tractar amb el ministre Ábalos en una futura entrevista, va assegurar el conseller, que va reiterar que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) «sempre està a punt» per poder fer-se càrrec de la gestió dels trens de rodalies de Catalunya si així es considera necessari.

D'altra banda, Calvet va apuntar que la Generalitat «està treballant molt seriosament» en el projecte d'una candidatura de Jocs Olímpics d'Hivern.