Condemnen a un cirurgià estètic que va seguir el postoperatori per Whatsapp

Un cirurgià estètic ha estat condemnat pel Jutjat de Primera Instància número 15 de Màlaga al pagament d'una indemnització de 30.702 euros en estimar parcialment la demanda interposada al facultatiu que va seguir el postoperatori per Whatsapp. La demanda s'estima parcialment per funcionament anormal dels serveis mèdics d'aquest cirurgià que va operar a una dona de 51 anys en un hospital de Madrid d'una mastopexia vertical (tècnica d'elevació de pit) implantant unes pròtesis diferents a les pressupostades.

El mateix dia de la intervenció, la pacient va presentar un sagnat en la mama esquerra sense que aquest fet alertés al metge demandat, que li va donar l'alta l'endemà amb antibiòtic i analgèsic per al dolor, segons la sentència, facilitada per l'associació 'El Defensor del Pacient'. L'afectada és madrilenya i la demanda es va presentar a Madrid, però la van derivar als jutjats malaguenys ja que el cirurgià té la seva residència a Màlaga.

El servei d'infermeria i el metge es van negar a fer-li les cures posteriorment en comprovar que la zona s'estava ressecant i les cures ja no eren les habituals. Segons la lletrada, tot el postoperatori va ser tractat a través de Whatsapp, indicant el metge a la pacient que s'efectués ella mateixa les cures mitjançant burxades superficials amb una agulla intramuscular pel que la dona va acudir al seu metge de família, qui la va remetre de manera immediata a l'Hospital de Getafe.

L'afectada presenta asimetria per necrosi, cicatrius antiestètiques que precisen de correcció quirúrgica i reconstrucció del mugró a més d'haver necessitat psicoteràpia per l'estat d'ànim i ansietat motivat per la seva situació derivada de la intervenció.