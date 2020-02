Iceta no descarta una reforma per «alleujar» penes dels presos

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, no va descartar ahir una reforma del Codi Penal que permeti «alleujar alguna de les penes» dels líders independentistes presos.

En la seva visita a la Canonja (Tarragonès) per avaluar les conseqüències del recent accident a la indústria petroquímica, Iceta va ser preguntat per les paraules del líder del grup d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, que va advocar per una reforma penal «els pròxims mesos» que «tindria com a conseqüència» que els presos «recuperin la llibertat».

«No m'atreveixo a assumir compromisos temporals», va dir Iceta, «perquè la tramitació parlamentària de qualsevol reforma requereix un temps i després haurà de ser la justícia la que valori com aplicar el resultat d'aquesta reforma a sentències que ja han estat dictades».

Iceta va reconèixer, però, que la reforma del Codi Penal «és una possibilitat que està sobre la taula, s'està estudiant i pot contribuir a alleugerir la situació de persones condemnades pel procés».

Iceta va fer-se ressò de les opinions de juristes que adverteixen que «les figures de rebel·lió i sedició recollides al Codi Penal no s'ajusten prou bé al que va passar de veritat a Catalunya» a la tardor del 2017.

Segons Iceta, «una de les possibilitats és una reforma del Codi Penal que entre d'altres coses reculli un canvi en la regulació dels delictes de rebel·lió i de sedició», si bé «hi ha qui parla també de recuperar el delicte per convocatòria il·legal d'un referèndum o la creació d'un delicte d'atemptat contra la Constitució».