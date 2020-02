Marlaska vol erradicar la violència viària» amb una nova Llei de Trànsit

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, aposta en matèria de Seguretat Viària per la modernització de la Llei de Trànsit i la digitalització administrativa per poder «erradicar la violència viària» a Espanya. Així ho va assegurar ahir a la Comissió d'Interior del Congrés, en la qual va presentar les línies generals del seu departament per a aquesta legislatura, entre les quals les relacionades amb el trànsit i la seguretat viària.

Segons el ministre, malgrat les dades «menys dolentes» del 2019 (mínim històric de morts, amb 1.098), «fruit de mesures per promoure la reducció de la sinistralitat després de 7 anys d'inacció dels governs del Partit Popular», considera «imprescindible continuar avançant». En concret, el ministre d'Interior insta a continuar treballant «perquè parlar de Seguretat Viària sigui el mateix que parlar d'un sistema segur que tingui com a vocació erradicar la violència viària».