La Policia Nacional creia que hi hauria violència en el referèndum

L'excomissari en cap d'Informació de la Policia Nacional a Barcelona Juan Manuel Quintela va assegurar que ells pensaven que hi hauria incidents violents l'1-O, però els Mossos els van donar «esperança» en dir-los que els seus informes d'intel·ligència vaticinaven que la resistència seria «pacífica».

Segons els agents, els informes interns de la Policia Nacional advertien de la possibilitat de reaccions violentes dels votants davant l'acció policial. Tot i que els informes dels Mossos no eren tan pessimistes, en les reunions presencials els comandaments de la policia catalana rebaixaven encara més la probabilitat d'accions violentes. Van confiar-hi perquè els Mossos «podien tenir més b on coneixement» de la situació.

A preguntes de Tubau, Quintela va admetre que en una reunió a final de setembre es va parlar d'aquestes previsions discrepants, però no es va fer constar a l'acta, que es va signar setmanes després del referèndum.

D'altra banda, tres Mossos d'Esquadra que van treballar l'1-O a la ciutat de Barcelona van explicar ahir que totes les comissaries de districte de la capital es van reforçar amb personal extra i no es van concedir permisos especials per a aquell dia. L'inspector en cap de la comissaria de Sarrià-Sant Gervasi va explicar que aquell dia van treballar per a la comissaria uns 20 agents extres més per cobrir la vintena de col·legis del districte i dues furgonetes de l'àrea penitenciària. Els binomis no van aconseguir tancar cap centre per la multitud de votants que hi havia, però es van demanar reforços i es va identificar els responsables de l'obertura dels centres en tots els casos. Només a l'escola Nausica del carrer Muntaner van anar-hi dues furgonetes d'ARRO, i tampoc la van poder tancar. La Policia Nacional va actuar en altres centres del districte.

Aquest inspector va explicar que en determinats moments la situació era «caòtica», ja que la policia espanyola actuava sense avisar els Mossos, i per això es va demanar als agents que informessin allà on veiessin antiavalots de la Policia Nacional. Respecte a les comunicacions, va admetre que van fer servir els telèfons mòbils i el Whatsapp al marge de l'emissora, com fan «cada dia» per no col·lapsar l'emissora. A preguntes de la defensa de Trapero, aquest inspector va negar que rebessin cap instrucció il·legal i, com a dirigent del sindicat de comandaments, va dir que no va rebre cap queixa en aquest sentit de cap comandament.