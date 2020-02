La UE controlarà l'embargament d'armes a Líbia amb una missió

Els ministres d'Afers Exteriors de la Unió Europea han arribat a un «acord polític» per crear una nova missió naval i aèria que controli l'embargament d'armes a Líbia. Tot i que l'alt representant de la UE, Josep Borrell, havia assegurat que hi havia «voluntat política» entre les capitals per recuperar l'operació Sophia, destinada a lluitar contra el tràfic de persones i al salvament marítim, ara s'han fet enrere i han optat per una operació totalment nova. La missió tindrà com a objectiu evitar el tràfic d'armes a Líbia, però només patrullarà a la costa est, la més allunyada de les costes del vell continent i sota control dels rebels del coronel Khalifa Haftar. Espanya ha assegurat que està disposada a participar en l'operació.

En les pròximes setmanes s'haurà de concretar els detalls de l'operació, que encara no té nom, abans que els ministres d'Exteriors li donin el seu vistiplau definitiu. De moment, els ministres han decidit que si aquesta operació naval genera un «efecte crida» per a refugiats i immigrants a Líbia els vaixells es retiraran de l'àrea on això hagi passat. Ho va explicar el cap de la diplomàcia europea Josep Borrell, després de la reunió. «No crec que s'hagi produït cap efecte crida fins ara ni que es produeixi en el futur, però no tothom pensa igual», va assegurar, en referència a les discrepàncies entre estats. Borrell va mostrar-se «satisfet» pel fet que «alguns estats» hagin proposat «altres accions sobre el terreny», però va recordar que això requeriria el vistiplau de les autoritats líbies. Itàlia és un dels països que ha plantejat el desplegament de forces terrestres, segons fonts pròximes a la reunió.

Líbia està en guerra civil des del 2014 amb diverses faccions en lluita pel control del país. Les forces rebels liderades pel general Khalifa Haftar controlen gran part del territori a l'est del país, però el govern de Fayez al-Sarraj, reconegut per l'ONU, manté la capital i el nord-oest de Líbia. Haftar té el suport d'Egipte i els Emirats Àrabs Units, mentre al-Sarraj té al darrere Turquia i Rússia, que en les darreres setmanes han decidit intensificar la seva intervenció al conflicte.