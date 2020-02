La Xina posa en quarantena 24 milions de persones més pel virus de Wuhan

La Xina continua lluitant contra rellotge per contenir el coronavirus, que ja ha causat més de 1.770 morts al país asiàtic, i ahir va decretar com a última mesura important noves restriccions de moviment a uns 24 milions de persones més a la província de Hubei, on es va originar el brot. L'últim informe de la Comissió Nacional de Sanitat xinesa indica que ja són 70.548 les persones contagiades amb el virus de Wuhan, amb encara 10.644 casos greus i 2.048 nous de positius, dels quals 1.933 es van registrar en aquesta província de centre-est del país.

Les dades constaten un increment de 105 morts respecte el dia anterior, 100 de les quals es van certificar a l'esmentada província, on les autoritats han ordenat ampliar la quarantena a uns 24 milions d'habitants més, als quals ha demanat que es quedin a casa fins a nou avís. Des del passat 23 de gener, Wuhan, la capital de Hubei, roman en quarantena, una mesura que després es va estendre per altres ciutats del voltant.

Aquesta nova directiva es traduirà en el tancament efectiu d'unes 200.000 comunitats rurals, en què només es permetrà un únic punt d'entrada i sortida, sota vigilància. Només els residents podran entrar als pobles, mentre que únicament una persona de cada llar tindrà permís per sortir d'aquesta cada tres dies amb l'objectiu de comprar els productes imprescindibles. Ahir van arribar a Wuhan 1.200 especialistes mèdics militars, els quals treballaran en un nou hospital que havia d'obrir al maig i que ha estat modificat per tractar 700 contagiats.