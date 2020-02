Acord per al pressupost del Parlament en modificar dues partides

El pressupost del Parlament, que va decaure en una primera votació, finalment tirarà endavant gràcies a la modificació de dues partides: es limita la pujada de sou dels diputats a l'1,1%, en comptes de l'1,75%, i s'incorpora una partida de 50.000 euros per acollir la cimera parlamentària de la francofonia.

Fonts parlamentàries van destacar que la nova versió del projecte pressupostari va suscitar un «ampli consens» a la reunió de mesa ampliada celebrada ahir: Cs, JxCat, ERC i PSC hi van votar a favor, CUP i PPC es van abstenir –els populars van suggerir que podien canviar al sí al ple-, i els comuns es van mantenir en el no perquè rebutgen l'increment salarial.

Un consens, però, que podria minvar en la votació dels comptes al ple: Ciutadans ja ha advertit que es decantarà pel no si es confirma que la nova partida per a «actes i festejos» –que porta un nom genèric– tindrà com a destinació l'assemblea de la francofonia. Tot i que Cs canviï el seu vot, els comptes tiraran endavant.

Els canvis aplicats s'han ajustat perquè la suma final de les partides que inclouen els comptes de la cambra catalana no variï dels 62,9 milions pressupostats inicialment, per així no haver d'introduir canvis en el projecte de pressupostos de la Generalitat, que ja es van admetre a tràmit en l'últim ple. Així, la partida inicial destinada a l'increment de sous dels diputats passa de 141.000 a 91.000 euros, i s'hi afegeix la polèmica partida per a actes de 50.000 euros. Per la seva banda, els funcionaris de la institució han de percebre un augment de sou del 2% amb efectes de l'1 de gener d'enguany.

L'elaboració i aprovació dels pressupostos del Parlament per al 2020 ha estat més tempestuosa que altres vegades per les discrepàncies que van sorgir entre els dos socis de Govern, JxCat i ERC. En un primer moment, els dos grups van xocar per l'augment de sou dels diputats i perquè el projecte presentat pel vicepresident del Parlament, Josep Costa (JxCat), no incloïa fons per acollir l'assemblea parlamentària de la francofonia ni per difondre els actes del 40è aniversari de la restauració del Parlament català.